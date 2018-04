Kije bejsbolowe i kamienie. Tak chcą zatrzymać szkolnych zamachowców

Wyjątkowym „geniuszem” popisały się władze Millcreek Township School District, które postanowiły uzbroić ponad 500 nauczycieli w mini kije bejsbolowe. Trzymane w każdej klasie mają, zdaniem pomysłodawców, stanowić skuteczny środek odstraszający potencjalnych szkolnych zamachowców. W innej części stanu pojawiły się propozycje, by salach lekcyjnych umieścić wiadra z kamieniami.

Trwająca w USA debata dotycząca problemy szkolnych strzelanin skłania władze centralne oraz lokalne do szukania sposobu zabezpieczenia dzieci i młodzieży. Donald Trump przedstawił pomysł uzbrojenia i przeszkolenia nauczycieli, którzy mogliby powstrzymać potencjalnych napastników.

Idea nie przypadła do gustu niektórym związkom zawodowym nauczycieli oraz części opinii publicznej. Problem, jako że palący i kontrowersyjny zmusił jednak do szukania kolejnych rozwiązań.

Na wyjątkowo inteligenty oraz, jak chyba można powiedzieć, odważny pomysł wpadły władze z Pensylwanii. W Millcreek Township School District zdecydowano, że w każdej klasie znajdzie się miniaturowy kij bejsbolowy. Zdaniem William Halla reprezentującego dystrykt, kije będą służyć jako środek ostateczny.

Hall stwierdził: Niestety żyjemy w czasach, kiedy będzie trzeba użyć kija do obrony siebie i swoich dzieci. Pytaniem pozostaje, w jaki sposób nauczyciel miałby zatrzymać napastnika uzbrojonego w pistolet lub karabin.

Jeszcze dalej posunęły się władze szkolne z innego części stanu. Padł pomysł, by w każdej klasie umieścić wiadro z kamieniami. Jak tłumaczono, kiedy napastnik wkroczyłby do sali, uczniowie obrzuciliby go kamieniami i w ten sposób odparli atak.

Wydaje się, że szkolne władze nie zdają sobie do końca sprawy z przewagi, jaką daje broń palna w starciu z kijami i kamieniami. Wystarczyłoby cofnąć się do historii.

Niechęć do broni palnej powoduje, że niektórym ludziom przychodzą do głowy zupełnie absurdalne pomysły. Warto by również zapytać rodziców, czy nie mają nic przeciwko, aby ich pociechy walczyły kamieniami z osobą uzbrojoną w automatyczny karabin.

Źródło: huffingtonpost.com/nczas.com