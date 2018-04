Czekasz na zwrot nadpłaconego podatku? Uważaj na oszustów!

„Na adresy elektroniczne trafiają fałszywe maile o zwrocie pieniędzy za rachunek podatkowy” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Resort poinformował, że miele te są próbą wyłudzenia danych i nie należy ich otwierać. Użytkownicy poczty elektronicznej otrzymują wiadomości dot. „zwrotu pieniędzy za ostatni rachunek podatkowy”, a warunkiem ich otrzymania „ma być uzupełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Takie e-maile są próbą wyłudzenia danych i nie należy ich otwierać. Odnośnik w e-mailu prowadzi do fałszywej strony internetowej, która nie należy do Ministerstwa Finansów i wyłudza dane osobowe, hasło logowania do poczty elektronicznej oraz dane karty kredytowej – podkreśla ministerstwo.

W komunikacie dowiadujemy się, że fałszywe meile są zaopatrzone w załączniki – „DYREKCJA GENERALNA FINANSA PUBLICZNA.pdf”, które mają imitować oficjalną korespondencję resortu.

Wiadomość ta nie jest wysyłana przez ministerstwo – zapewnia MF. Dalej dodaje, że odnośnik nie przekierowuje na stronę resortu, tylko na witrynę, która ma za zadanie wyłudzić hasło logowania do poczty elektronicznej oraz dane karty kredytowej.

Źródło: „Rzeczpospolita”