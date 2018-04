Gwałt i morderstwo 8-latki podzieliło lokalną społeczność. Mieszkańcy i minister stanęli w obronie zwyrodnialców

Wydaje się, że śmierć dziecka powinna wstrząsnąć społeczności,ą jednak sprawa gwałtu i morderstwa 8-letniej Asify Bano podzieliła lokalną społeczność w Indiach. Dziewczynka pochodziła z rodziny muzułmańskiej, a za jej śmierć odpowiadali wyznawcy hinduizmu.

Jak podaje „Daily Mail”, tą sprawą żyją całe Indie. Śmierć 8-latki wzburzyła opinię publiczną w Indiach i trafiła na pierwsze strony gazet. Do tego okropnego morderstwa doszło 17 stycznia w lesie nieopodal miasta Kathua (region Kaszmiru). Znaleziono wtedy ciało 8-letniej Asify Bano.

Dziewczynka została brutalnie zgwałcona i zamordowana. Punktem zapalnym w całej sprawie jest fakt, że Bano pochodziła z rodziny muzułmańskiej, a za jej śmierć odpowiadali wyznawcy hinduizmu.

I w tym momencie doszło do wybuchu konfliktu na tle religijnym. W ostatnim czasie w związku ze śmiercią Bano aresztowano osiem osób. Mężczyźni aresztowani przez policję to m.in. emerytowany urzędnik państwowy i czterej policjanci. Mają oni być przedstawicielami społeczności hinduskiej, która uczestniczy w sporze o ziemię z muzułmańskimi nomadami.

Zatrzymanie ośmiu Hindusów nie spodobało się innym przedstawicielom tej religii mieszkających w regionie, do którego doszło do zbrodni. Stanęli oni w obronie aresztowanych. Do protestu przyłączyło się także dwóch ministrów z hinduskiej partii Bharatiya Janata.

W internecie zawrzało, ludzie domagają się sprawiedliwości i utraty stanowisk przez ministrów, którzy wsparli oskarżonych. Na Twitterze użytkownicy portalu społecznościowego wyrażają swój sprzeciw używając hashtagów #Kathua i #justiceforAsia.

Morderstwo Bano miało miejsce w jednym z najbardziej niespokojnych rejonów w Indiach. Od 1989 roku dochodzi tam do zbrojnych buntów w muzułmańskiej dolinie Kaszmiru skierowanych przeciwko indyjskim rządom.

Źródło: Daily Mail/ Wprost.pl/ nczas.com