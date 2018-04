Uwierzyłeś, że Morawiecki obniży firmom CIT do 9 proc.? To ściema! Zobacz dlaczego

Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki zapowiedział obniżkę podatku CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) z 15 do 9 proc. Byłby to najniższy taki podatek w całej Unii Europejskiej. Jednak oczywiście nie jest tak pięknie jak malują to pisowcy propagandyści. Wyjaśnił to dr Sławomir Mentzen z partii Wolność.

Politycy PiS oraz rządowi propagandyści dla zmylenia przeciwnika nazywający się dziennikarzami, pieją z zachwytu nad zapowiedziami premiera Morawieckiego o obniżce CIT do 9% – pisze dr Mentzen na swoim facebookowym profilu.

Premier Morawiecki powiedział, że obniży CIT z 15% do 9% dla wszystkich małych i średnich firm. Ta wydawałoby się rewolucyjna zapowiedź jest faktycznie zupełnie bezwartościowa, a co więcej nie zostanie spełniona.

Otóż CIT w Polsce w dalszym ciągu wynosi 19%. Obniżony do 15% został tylko dla niektórych spółek mających mniej niż 2 mln euro przychodów rocznie. CIT dla małych przedsiębiorstw (przychody poniżej między 2 a 10 mln euro) wynosi 19%. CIT dla średnich przedsiębiorstw (przychody między 10 a 50 mln euro) również wynosi 19%.

Dlatego nieprawdą jest, że CIT zostanie obniżony do 9%, jak cieszą się propagandyści. Nieprawdą też jest, że CIT zostanie obniżony do 9% dla małych i średnich przedsiębiorstw. CIT zostanie obniżony tylko i wyłącznie dla mikroprzedsiębiorstw nie będących osobami fizycznymi!

Nieliczne przedsiębiorstwa które z niej skorzystają, oszczędzą w sumie kilkaset milionów złotych. Pewnie ponad dwa razy mniej niż koszt zapowiedzianej wyprawki dla dzieci szkolnych (1,3 mld zł). Nie jest to więc żadna bomba, nie jest to żadna rewolucja podatkowa. Jest to zwyczajna kosmetyka. A wiecie dlaczego PiS obniża już drugi raz podatek akurat tym spółkom? Bo kosztuje ich to grosze. Gdyby obniżyli CIT dla wszystkich, albo chociaż obniżyli PIT małym przedsiębiorcom, to wydaliby na to miliardy. Ale oni te miliardy wolą wydawać na kolejne programy socjalne. Dzięki temu osiągają olbrzymi efekt medialny – ludzie w większości nie wiedzą, że obniżka dotyczy tylko niektórych, a kosztuje ich to grosze.

Niestety ciemny lud pisowski jak zwykle kupuje tego typu manipulacje.