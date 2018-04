Świat na krawędzi wojny. Rosyjska flota desantowa w drodze do Syrii. „Wdrażany jest opracowany scenariusz”

Rosyjskie okręty wojenne zostały zlokalizowane na szlaku do Syrii po tym, jak USA, Francja i Wielka Brytania zbombardował trzy bazy, w których reżim Baszara al-Assada miał produkować broń chemiczną. Podobne doniesienia budzą kolejne obawy o eskalację konfliktu między największymi mocarstwami militarnymi świata.

W niedzielę w Bosphorus w Turcji pojawił się statek desantowy klasy Alligator, który był w drodze do rosyjskiej bazy marynarki wojennej w Tartus na północnym wybrzeżu Syrii.

Ruch rosyjskich okrętów rozpoczął się po oświadczeniu rosyjskiego ambasadora Anatolija Antonowa, który oznajmił, że „wdrażany jest wstępnie opracowany scenariusz”.

„Ponownie, jesteśmy zagrożeni. Ostrzegaliśmy, że takie działania nie pozostaną bez konsekwencji. Cała odpowiedzialność za nie spoczywa w Waszyngtonie, Londynie i Paryżu. Obrażanie prezydenta Rosji jest niedopuszczalne. Stany Zjednoczone – posiadacze największego arsenału broni chemicznej – nie mają moralnego prawa obwiniać innych krajów” – tłumaczył.

Z relacji wynika, że na pokładzie okrętu desantowego Alligator znajdują się czołgi, ciężarówki, ambulansy oraz radar IED.

Zdjęcia statków zostały opublikowane w mediach społecznościowych przez obserwatora marynarki wojennej z Bosforu, Yörüka Işika.

Reinforcement for Russia’s campaign continues amid rising international crisis in #Syria: #ВМФ Project1171 #ЧФ BSF Tapir class LST Orsk transits Med-bound Bosphorus en route to #Tartus carrying BTR80 APCs, Ural4320tanker,ambulance,KamAZ trucks & AirborneTroops VDV’s IVECO 4WDLynx pic.twitter.com/rmfsRRVxnJ

— Yörük Işık (@YorukIsik) April 15, 2018