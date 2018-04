TYLKO U NAS! Grzegorz Braun o szkodliwości protestantyzmu i zaletach katolicyzmu. „To Kościół Katolicki zrodził koronę Polską. A zatem i naród Polski” [VIDEO]

Na targach Książki Katolickiej w Warszawie zapytalismy popularnego publicystę i reżysera Grzegorza Brauna o szkodliwość protestantyzmu i zalety bycia katolikiem. Nagranie z tego wywiadu tylko u nas.

Na pytanie naszego redaktora Jana Bodakowskiego: Dlaczego dobrze, że jesteśmy katolickim krajem i dlaczego byłoby niebezpiecznie gdybyśmy stali się krajem protestanckim ? Grzegorz Braun odpowiedział:

-„To jest oczywista, oczywistość ale jak widać nigdy dosyć przypominania, że to Kościół Katolicki zrodził koronę Polską. A zatem i naród Polski. Taki jaki jest, jaki jeszcze tam się trzyma, gdzieś tam się tuła jeszcze szereg zasad cywilizacyjnych w Polskim narodzie.”

-„Choć są one mocno podkopane, mocno zaniedbane. Ale gdzieś tam jeszcze świadomość czy podświadomość narodowa nosi ten charyzmat i stygmat katolicki.” – powiedział Grzegorz Braun.

–„Dzięki temu jesteśmy narodem cywilizowanym, dzięki temu nie jesteśmy plemienną bandą, która stosuje prawo silniejszego. Nie jesteśmy hordą, która uzależnia zasady od tego czy rozpoznaje w obcym swojego czy nieswojego. Współplemieńca czy nie współplemieńca. Inne cywilizacje, jak to Konieczny definiował, nazywał cywilizacjami. – dodał publicysta.

-„My dzisiaj zawłaszcza po doświadczeniach drugiej połowy XX i XXI wieku możemy darować sobie te grzeczności. Możemy mówić o tym, że jest cywilizacja katolicka i jest szereg anty-cywilizacji. Otóż Polska istnieje o tyle o ile trzyma się jeszcze tych zasad cywilizacyjnych.”

-„Jakie są to zasady? To są zasady w których wiara, rodzinna i własność są relatywnie najbardziej bezpieczne. Nie są bezpieczne w innych strefach antycywilizacyjnych. No i właśnie cóż protestantyzm jest jednym ze szczególnie tragicznych przypadków odejścia od tych zasad.” – stwierdził Grzegorz Braun.

Reszta wywiadu poniżej na nagraniu.

Nczas.com/ YouTube