Jaka w końcu będzie kwota wolna od podatku? Premier kluczy

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dalsze podniesienie w 2018 r. kwoty wolnej od podatku. Poinformował również, że zapowiedziana obniżka podatku CIT do 9 proc. obejmie 90 proc. firm, a koszt programu wyprawek szkolnych oszacował na ok. 1,4 mld zł.

Morawiecki pytany w Polsat News o kwotę wolną od podatku powiedział, że co roku konsekwentnie jest ona podnoszona. „Nasi poprzednicy podnieśli ją o dwa złote, a my (…) w ciągu półtorej roku zrobiliśmy tę kwotę do 8 tys. zł dla tych najbiedniejszych, najbardziej potrzebujących” – powiedział premier.

Podkreślił, że kwota wolna jest podnoszona dla osób najmniej zarabiających. „W tym roku również podniesiemy (kwotę wolną)” – poinformował Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że obniżka podatku CIT obejmie „90 proc. wszystkich firm”. „Jest 460 tys. firm, które płacą CIT z tego 420 tys. będzie objęta tą obniżką, a więc jest to bardzo dobra wiadomość dla ogromnej liczby firm, które płacą CIT” – mówił.

„Filozofia działania naszych poprzedników była taka, że tych silnych zostawiano w spokoju, a tych małych często gnębiono, a my chcemy odwrotnie – dla tych małych dajemy obniżkę CIT, dajemy niższy ZUS, a od tych dużych udało nam się wynegocjować z Komisją Europejską podatek, który w końcu zaczną płacić” – podkreślił szef rządu.

Odpowiadając na pytanie, czy rząd pracuje nad obniżką np. VAT, powiedział, że nie podnosząc VAT-u, rząd zwiększył o 30 mld zł środki, które wpływają do budżetu. Dzięki temu, jak wyjaśnił, można sfinansować różnego rodzaju programy społeczne. Wyjaśnił, że jednym z programów, które rząd chce sfinansować z uszczelnienia podatkowego jest program emerytura matczyna.

Podczas konwencji PiS i Zjednoczonej Prawicy premier Mateusz Morawiecki zapowiedział m.in. obniżenie CIT dla małych i średnich firm z 15 do 9 proc., wyprawkę w wysokości 300 zł dla uczniów, 23 mld zł na program dla seniorów Dostępność+, nowy fundusz dróg lokalnych w wysokości co najmniej 5 mld zł. Zapowiedział także obniżkę składek ZUS dla małych firm.

Z kolei wicepremier Beata Szydło zapowiedziała program dla matek – „mama+”, który ma przewidywać m.in. premię za szybkie urodzenie drugiego dziecka, darmowe leki dla kobiet w ciąży oraz bon przeznaczony na zajęcia kulturalne i sportowe dla młodych ludzi. (PAP)