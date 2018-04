Pijany kierowca wjechał w rowerzystkę. Siła uderzenia była tak duża, że kobieta wystrzeliła w górę jak pocisk. Rosjanin po wypadku próbował uciekać [VIDEO]

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze aresztował na trzy miesiące obywatela Rosji, który w wyniku szaleńczej jazdy potrącił prawidłowo jadącą rowerzystkę. Kierujący był najprawdopodobniej nietrzeźwy – odmówił badania na zawartość alkoholu, dlatego pobrano mu krew do badań na obecność alkoholu i środków odurzających. Do zdarzenia doszło na drodze z Czerwieńska do Zielonej Góry.

Do zdarzenia doszło 14 kwietnia br. ok. godz. 17.30. Kierujący samochodem osobowym marki Opel Astra, jadąc od strony miejscowości Płoty, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w barierę energochłonną, a następnie po odbiciu się od niej zjechał na przeciwny pas jezdni, gdzie potrącił jadącą prawidłowo 33-letnią rowerzystkę. Siła uderzenia była tak duża, że kobieta wystrzeliła w powietrze jak pocisk.

Kierujący tuż po zdarzeniu próbował uciekać, ale został zatrzymany przez świadków wypadku i przekazany policjantom. Jeden ze świadków, pan Grzegorz Czarnecki przekazał policjantom zapis z rejestratora z nagraniem przebiegu zdarzenia.

Od zatrzymanego mężczyzny – sprawcy wypadku – wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu, jednak odmówił on poddania się badaniu stanu trzeźwości. Policjanci podjęli decyzję o pobraniu krwi do badania nie tylko na obecność alkoholu w organizmie, ale także środków odurzających.

Jak się okazało kierującym okazał się 36-letni obywatel Rosji. Mężczyzna został zatrzymany, a jego samochód zabezpieczono na policyjnym parkingu.

Ta niepozorna wycieczka rowerowa skończyła się tragicznie dla 33-letniej rowerzystki. Kobieta bowiem doznała poważnych obrażeń, mniej więcej: złamania żuchwy, a także obu rąk. Policjanci wystąpili za pośrednictwem prokuratora do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze przychylił się do wniosku i zdecydował o aresztowaniu 36-letniego Rosjanina na 3 miesiące.

Poniżej nagranie.

Nczas.com/ Policja.pl