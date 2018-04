Kraj zmienił nazwę! Zaskakująca decyzja monarchy

Król Suazi Mswati III podjął decyzję, że jego kraj zmieni swoją nazwę. O zmianie poinformował na stadionie podczas uroczystości 50-lecia odzyskanie niepodległości i z okazji swoich pięćdziesiątych urodzin. Państwo będzie nosiło nazwę eSwatini. Jego obywatele nie kryją zaskoczenia.

Suazi jest jednym z ostatnich na świecie krajów gdzie panuje monarchia absolutna. W związku z tym jedną decyzją króla Suazi zmienia swoją nazwę na eSwatini, co oznacza „ziemia Suazyjczyków”.

Mswati III od lat określał Suazi mianem eSwatini, ale nie było żadnych przesłanek, które pozwalałby przypuszczać, że postanowi sformalizować tę nazwę. BBC przypomina, że nowego terminu dla określenia swojego kraju, król użył już w 2014 roku podczas orędzia na forum parlamentu.

Sami mieszkańcy podchodzą do tego z mieszanymi uczuciami. Twierdzą, że monarcha powinien zająć się problemami gospodarczymi i wizerunkiem państwa. „Królestwo Suazi krytykowane jest przez organizacje broniące praw człowieka ze względu na system polityczny i dyskryminację kobiet” – podaje „Fakt”.

Mswati III rządzi Suazi od 1986 roku. Charakteryzuje go przywiązanie do tradycji i bigamia, ma obecnie 15 żon. Nosi miano Ngwenyama co oznacza – „lew”.

Źródło: „Fakt”, BBC