Sensacyjne doniesienia „Sport Bilda”. Lewandowski poinformował kolegów z drużyny o przenosinach do Realu!

„Robert Lewandowski przekazał kolegom z szatni Bayernu Monachium, że po zakończeniu sezonu chce przenieść się do Realu Madryt” – taką informację podał niemiecki dziennik „Sport Bild”.

Lewandowski od dłuższego czasu chciał stać się zawodnikiem Realu, zmienił nawet agenta, który ma pomóc w zrealizowanie tego celu, jednak do tej pory sam zainteresowany nie wypowiadał się na ten temat. Zdaniem dziennikarzy „Bilda” było to z jego strony „bardzo profesjonalne” zachowanie. O swoich planach, kolegów z zespołu miał poinformować dopiero teraz.

Stanowisko Bayernu Monachium jest jednoznaczne – nie ma mowy o żadnym transferze. Jednak ostatnie wydarzenia być może skłonią Niemców do negocjacji z „Królewskimi”. Dla kapitana reprezentacji Polski gra w barwach „Los Blancos” to marzenie. W sierpniu skończy 30 lat, nadchodzące okno transferowe wydaje się ostatnią szansą na osiągnięcie tego celu.

Kilka miesięcy temu Lewandowski rozpoczął nawet współpracę z menadżerem Pinim Zahavim, który uchodzi w świecie piłki za specjalistę od podobnych transferów. To on stał za największą transakcją w historii futbolu, czyli przenosinami Neymara z FC Barcelony do Paris Saint Germain za 222 mln euro. Spekuluje się, że Real chcąc ściągnąć „Lewego” będzie musiał wyłożyć od 100 do 150 mln euro.

Real i Bayern będą rywalizować ze sobą w półfinale Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz odbędzie się 25. kwietnia w Monachium.

Źródło: sport.radiozet.pl