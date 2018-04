Coraz silniejsze komórki burzowe nad Polską. Wędrują na wschód z silnym wiatrem i opadami gradu. Należy zachować ostrożność

Silne komórki burzowe już pojawiły się nad Polską. Wędrują z zachodu na wschód. Będzie ich coraz więcej i mogą być bardzo niebezpieczne.

Jak informują Polscy Łowcy Burz „drugi stopień ostrzeżenia wydany został wydany dla rejonu Oleśnicy – tam przechodzi superkomórka burzowa, która oprócz ulewnych opadów deszczu i silnych porywów wiatru, może wygenerować również opady gradu.

Liczne burze występują obecnie na Dolnym Śląsku (w tym również we Wrocławiu), sporo burz w formie pojedynczych komórek burzowych oraz klastrów wielokomórkowych przechodzi na Pomorzu i w północnej części Wielkopolski. Ulewne opady deszczu (20-30 mm), silne porywy wiatru (do ok. 70-80 km/h) oraz opady gradu – to zjawiska które mogą towarzyszyć silniejszym burzom w dzisiejszym dniu.

Strefa burz będzie przemieszczać się dalej na wschód.”

Źródła: Polscy Łowcy Burz / Grzegorz Zawiślak/ meteoprognoza.pl