Popek ma poważne problemy. Wylądował w szpitalu i prosi o pomoc internautów. „Lekarze nie wiedzą, co mi jest” [VIDEO]

Popek wylądował w szpitalu. Popularny raper, zawodnik MMA i celebryta, ostatnio znany z występów w „Tańcu z Gwiazdami” – Popek – trafił do szpitala. Zamieścił nagranie na Instagramie jak leży w szpitalnym łóżku. „Lekarze nie wiedzą, co mi jest” – mówi.

Popek wylądował w szpitalu w nocy z niedzieli na poniedziałek, a media donoszą, że jego dalszy udział w show Polsatu stoi pod znakiem zapytania. Co stało się muzykowi?

– „Wczoraj po treningu tanecznym, na którym robiłem cały czas „góra, dół, góra, dół”, gdy wyszedłem, zacząłem się zataczać.”

-„Zaczęło mnie znosić na lewo i na prawo. Zwymiotowałem… i tak jest do dzisiaj” – mówił Popek w nagraniu opublikowanym na Instagramie.

– „Chcę iść do kuchni i od razu skręcam w lewo po starcie. Nie mam stabilizacji w nogach. Nosi mnie na boki, a nie jestem pijany. Nie ukrywam, że trochę się martwię” – opisywał swój stan uczestnik „Tańca z Gwiazdami”.

Popek nie wierdząc co u dolega zaapelował do fanów, by pisali w komentarzach, jeśli cierpieli na podobne dolegliwości, gdyż – jak twierdzi – lekarze nie wiedzą, co mu jest.

Według internautów tajemniczą chorobą Popka mogą być zaburzenia błędnika lub problemy z sercem.

Nczas.com/ Instagram