Komunista i kandydat na prezydenta USA Bernie Sanders chce… pracy dla każdego. Czy to się skończy łagrami?

Senator Bernie Sanders ma ogłosić propozycję, która zagwarantuje pracę co najmniej za 15 na godzinę oraz pakiet zdrowotny dla każdego dorosłego Amerykanina, „który będzie tego chciał lub potrzebował”.

Pomysł senatora wciąż znajduje się na wczesnym etapie tworzenia. Biuro Sandersa jeszcze nie ujawniło szczegółów finansowania tego planu. Wcześniejsze projekty na dużą skalę proponowane przez niego to zniesienie ulg podatkowych dla najbogatszych Amerykanów i dużych korporacji.

„To szansa na coś przełomowego, wykraczającego poza to co robiliśmy przez ostatnie 40 lat, kiedy wszystkie zyski poszły do ​​elity społeczeństwa” – stwierdza.

Krytycy federalnych propozycji zatrudnienia twierdzą, że interwencja rządu w celu podniesienia płac może doprowadzić do obniżenia przez prywatne firmy kosztów w innych obszarach, w tym zatrudniania mniejszej liczby pracowników. Sanders jest od dawna zwolennikiem „Walka o 15”, ruchu mającego na celu podniesienie płacy minimalnej do 15 dol. za godzinę.

Propozycja wydaje się być utopią, która nie znajdzie odzwierciedlenia w poparciu przez większość demokratyczną.

„To całkowicie podkopuje wiele branż i firm” – powiedział konserwatysta Brian Riedl. „Będzie presja, aby wprowadzić wyższe wynagrodzenie lub pewne korzyści, których sektor prywatny nie oferuje” – dodał.

Bardziej radykalnie komentują sprawę internauci, którzy przekonują, że „pracę dla każdego” można wprowadzić tylko w jeden sposób. Poprzez powrót do niewolnictwa i system łagrów.

Źródło: thehill.com