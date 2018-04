Korwin-Mikke o sytuacji Alfreda Evansa. „Dziś mamy ustrój niewolniczy. Państwo nie ma prawa żądać zabicia dzieciaka!”

Janusz Korwin Mikke na swoim profilu na Facebooku wypowiedział się na temat którym, żyje cała Polska, czyli skandalicznej decyzji o odłączeniu Alfreda Evansa od aparatury. „Lekarze mają obowiązek Go leczyć, a państwo nie ma prawa żądać zabicia dzieciaka!” pisze lifer partii Wolność.

Janusz Korwin-Mikke przedstawia też w punktach jak to my, szarzy ludzie nic w demokracji nie możemy zrobić. Wszytko zależne jest od woli państwa, nawet życie chorego dziecka…

Alfie przebywa w szpitalu Alder Hey w Liverpoolu od grudnia 2016 roku. Cierpi na ciężką, niezdiagnozowaną dotąd chorobę neurologiczną.

W poniedziałek wieczorem został on odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Opiekujący się nim zespół medyczny, który reprezentuje przed sądem interesy chłopca, ocenił, że dalsza terapia „nie jest w jego najlepszym interesie” i może być nie tylko „daremna”, ale także „nieludzka”.

Do tej skandalicznej sytuacji odniósł się lider partii Wolność Janusz Korwin Mikke. Dwuletni Alfred Evans cierpi na postępujące porażenie mózgu. Lekarze w Anglii uznali, że podtrzymywanie Jego życia nie ma sensu i odłączyli Go od aparatury. Tymczasem chłopczyk żyje! – pisze na swojej stronie na Facebooku Korwin-Mikke.

Lekarze wbrew protestom rodziców postanowili więc… zagłodzić Go na śmierć. I trwają w uporze, poparci przez sądy, choć rząd Włoch uznał Go za swego obywatela i zażądał wydania – kontynuuje.

Rodzice walczą. A teraz wnioski:

1) Dziś właściwie każde życie można podtrzymywać dowolnie długo. To rodzi nieznane problemy.

2) W normalnym państwie podtrzymuje się życie dopóki rodzina tego chce – i ma na to środki. Jeśli jednak, jak w (tfu!) socjalizmie, istnieje (tfu!) „służba zdrowia” to ona MUSI pełnić funkcję dra Mengele („Ten do gazu – a ten niech jeszcze pożyje…”) w przeciwnym razie ludzkość niedługo składałaby się z 20 miliardów ludzi, z czego 15 miliardów w stanie śpiączki – wybudzanych na wybory, by głosowali na socjalistów.

3) Jeśli jednak rodzice lub ktokolwiek chcą na to płacić (Alfie zresztą żyje BEZ aparatury!!) to lekarze mają obowiązek Go leczyć, a państwo nie ma prawa żądać zabicia dzieciaka. Przecież zdarzają się nieoczekiwane remisje i wyzdrowienia.

4) To jeszcze jeden dowód mojej tezy, że dziś mamy ustrój niewolniczy, i to właściciele niewolników, a nie rodzice, są właścicielami dzieci i panami ich życia i śmierci.

5) Musimy ten ustrój obalić! Niech żyje WOLNOŚĆ! A w niej żyje – lub umrze, jeśli Mu to pisane – Alfie!

