Dlaczego sąd skazał Alfiego Evansa na śmierć głodową i nie pozwala wywieźć go do Włoch?

To ostatni rozdział historii tego niezwykłego chłopca – stwierdził sędzia badający sprawę Alfiego Evansa. Brytyjski wymiar sprawiedliwości nie godzi się na wyjazd dziecka na leczenie do Włoch. Sąd apelacyjny, do którego odwołali się rodzice chłopca, podtrzymał wcześniejszy wyrok. Dlaczego Alfie nie może opuścić Wielkiej Brytanii?

Setki protestujących pod szpitalem Alder Hey, setki tysięcy internautów, demonstracje pod placówkami dyplomatyczny Wielkiej Brytanii, apele papieża i włoskiego MSZ. Nawet nadanie chłopcu obywatelstwa Włoch nie wpłynęło na kontrowersyjną decyzję brytyjskich sędziów.

Naczelną zasadą, jaką kierują się sądy w sprawach dzieci, jest – dobro dziecka. To sąd decyduje o tym, w jaki sposób definiuje się ten termin. W sprawie Alfiego Evansa zdecydowano, iż najlepszym wyjściem z sytuacji będzie śmierć głodowa dziecka.

Sąd zdecydował w ten sposób, ponieważ według dokumentacji medycznej i opinii ekspertów mózg Alfiego został niemal całkowicie zniszczony przez chorobę. W takiej sytuacji dalsze leczenie dziecka, zdaniem sądu, stanowi wyłącznie przedłużanie jego męki.

W uzasadnieniu wyroku, który stanowi m.in., że dziecko nie może być przewiezione do Włoch, sędziowie stwierdzili, że w oparciu o dokumentacje medyczną można uznać, iż stan chłopca jest bliski wegetatywnemu. Póki żyje, należy mu się opieka, ale jego dalsze leczenie nie jest w jego najlepszym interesie.

Choć pomoc Alfiemu zaoferował najlepszy szpital dziecięcy we Włoszech chłopiec nie może być tam przewieziony. Alfie Evans jest zgodnie z prawem obywatelem Wielkiej Brytanii. Fakt nadania mu włoskiego obywatelstwa nie ma wpływu na decyzję sędziów, gdyż traktują oni chłopca jak Brytyjczyka.

Ponieważ sąd uznał, że kontynuowanie leczenia oznacza szkodę dla dziecka, zakazano przewiezienia dziecka do szpitala w Rzymie.

Decyzja wydaje się kontrowersyjna, ale jest zupełnie legalna i zgodna z systemem prawnym panującym w Wielkiej Brytanii, ale również innych państwach w tym Polsce.

Problem w tym, że sędziowie swoim wyrokiem odebrali dziecku i rodzicom jedyną możliwość skutecznej walki. W majestacie prawa dziecko zostało skazane na śmierć.

