Samiec alfa i francuski piesek. Trump w swoim stylu zawstydził Macrona na oczach całego świata [VIDEO]

Trump to jest jednak mistrz dominacji! Do niespotykanej sytuacji doszło podczas wtorkowego spotkania Donalda Trumpa i Emmanuela Macrona w Waszyngtonie. Prezydent USA podczas powitania podszedł do prezydenta Francji i zaczął… strzepywać łupież z jego marynarki!

Spotkanie rozpoczęło się zgodnie z protokołem. Trump stwierdził, że wielkim zaszczytem jest dla niego możliwość goszczenia prezydenta Francji.

W pewnym momencie stwierdził, że łączą go z nim szczególne relacje.

Po tych słowach odwrócił się od dziennikarzy w stronę Macrona i zaszokował wszystkich! Zaczął strzepywać łupież z marynarki prezydenta Francji.

-„Zdejmę ten łupież. Musimy uczynić go doskonałym” – mówił z uśmiechem Trump.

Internauci szybko podłapali, że zachowanie Trumpa może być rodzajem „zemsty” za to jak Macron podczas jednego ze spotkań witał się z Trumpem.

Prezydenci wtedy niczym małe dzieci nie chcieli dać za wygraną i ściskali swe ręce w żeliwnych uściskach.

Prezydent USA Donald Trump jest pamiętliwy i wykorzystał sytuację by dopiec prezydentowi Francji.

Poniżej nagranie.

Nczas.com/ dorzeczy.pl/ Facebook