Ujawniamy tajny raport niemieckiej policji. Dane o imigrantach powalają

Dziennikowi „Die Welt” udało się dotrzeć do niepublikowanego wcześniej raportu niemieckiej policji, dotyczącego przestępczości wśród imigrantów. To pierwszy taki dokument, który obejmuje konkretne grupy osób a mianowicie osoby nazywane uchodźcami. Dane tyczą się zarówno osób ze statusem uchodźcy, jak i ubiegających się o azyl. Dane są zatrważające.

W ubiegłym roku w Niemczech prawie 2 miliony osób zostało uznanych za podejrzanych popełnienia przestępstwa. Wśród nich blisko 170 tys., czyli 8,5 procent, stanowili uchodźcy, azylanci i tak zwani migranci tolerowani – czytamy.

Jak podkreśla „Die Welt” z raportu wynika, że badana grupa częściej styka się z wymiarem sprawiedliwości niż odpowiadałoby to jej liczebności. Uchodźcy są także nadreprezentowani jeśli chodzi o konkretne rodzaje przestępstw.

Na przykład wśród podejrzanych o kradzieże kieszonkowe, niemal co trzeci to uchodźca, azylant albo migrant tolerowany. Wśród podejrzanych o włamania co dziesiąty. Wśród podejrzanych o gwałt i przestępstwa seksualne stanowią 15,9 procent, uszkodzenia ciała 15,2 procent – wymienia gazeta.

W raporcie nie uwzględniono przestępstw przeciwko prawu azylowemu, takich jak nielegalne przekroczenie granicy.