Trump, nie podpisuj!: Amerykański Kongres uchwalił słynną ustawę 447, która nadaje ramy prawne roszczeniom żydowskich organizacji w stosunku do Polski. W myśl tej obraźliwej (bo rasistowskiej) i absurdalnej ustawy, amerykańscy dyplomaci będą zabiegać o to, aby Polska zapłaciła za przejęcie majątku po obywatelach polskich pochodzenia żydowskiego zamordowanych przez Niemców w czasie drugiej wojny światowej. Chodzi o tych ludzi, którzy nie pozostawili spadkobierców, a w związku z tym ich majątek został przejęty przez polski skarb państwa. Czy amerykański prezydent Donald Trump przejmie się protestami i zawaha przy podpisie?

Społeczna wojna polityków: Robert Gwiazdowski: – Trzeba było zrobić reprywatyzację w Polsce. Nie mielibyśmy afer. Ale właśnie dlatego jej nie zrobiono, żeby mogły być afery. Umoczeni w nie są wszyscy – od lewa do prawa. Jedni bardziej, drudzy mniej. Jedni kradli umiejętnie, drudzy nieumiejętnie. Proszę przypomnieć sobie ustawę reprywatyzacyjną, którą zawetował Kwaśniewski. Dlaczego ją zawetował? Tzw. grupa „oczko” – nie mylić z mafiosem, ale w zasadzie to właściwa analogia – czyli 21 posłów AW„S”-u, którzy blokowali wszystko, zażądała wyłączenia od prawdziwego dziedziczenia spadkobierców izraelskich. W związku z powyższym dzisiejsza ustawa Kongresu amerykańskiego, która pozwala nie dziedziczyć, tylko żądać zwrotu komuś, kto normalnie by nie dziedziczył, jest po części konsekwencją głupoty, którą zrobiliśmy wówczas. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Więcej na str. XI.

KRAJ

● Trump, nie podpisuj! – Jan Piński

● Przekomarzania z „suwerenami” – Stanisław Michalkiewicz

● Społeczna wojna polityków – z Robertem Gwiazdowskim rozmawia Rafał Pazio

● Borodino Kaczyńskiego – Jan Piński

● Europejskie Portoryko – z księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim rozmawia Rafał Pazio

● Dostępność plus – Leszek Szymowski

● Na politycznym przednówku – Marian Miszalski

● Gra w Dubienieckiego – Leszek Szymowski

● Komu zaszkodzi Robert Biedroń? – Artur Rumpel

ŚWIAT

● USA: Jak Soros walczy z F acebookiem – Natalia Dueholm

● Litwa: Lituanizacja Polaków – Antoni Mak

● Niemcy: Kontynuacja polityki imigracji – Tomasz Mysłek

● Rosja: Putin czeka – Marek A. Koprowski

● Francja: Drugie dno – Bogdan Dobosz

● W służbie rasistów – Marian Miszalski

● Turcja i Grecja na drodze do wojny – Wojciech Tomaszewski

● USA : Uczciwy idiota – Natalia Dueholm

PUBLICYSTYKA

● Do końca na posterunku – Marek A. Koprowski

● Nowa teofania – prof. Zbigniew Musiał, prof. Bogusław Wolniewicz

● Dyktatura cudotwórców – Krzysztof M. Mazur

● Moloch żąda ofiar – Jakub Wozinski

● Skala zamordyzmu – Independent Trader