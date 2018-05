A we Francji dzień jak co dzień. Podpalają demolują, tłuką się z policją. Tym razem z okazji Święta 1 Maja [WIDEO]

Francja pogrąża się całkowitym chaosie. W Paryżu w Święto 1 Maja, a także w innych miastach cały dzień trwają starcia policji z zamaskowywanymi bandami wandali. Jak zwykle przy takich okazjach podpalano, niszczono samochody, budynki, witryny, rabowano.

W stolicy Francji do największych starć z policją doszło w okolicach mostu Pont d’Austerlitz i Dworca Austerlitz oraz Place d Italie. Tam pojawiło się około 1200 zamaskowanych osobników. Zamieszki trwają też na bulwarze Bastylii. Policja została zaatakowana granatami dymnymi i kamieniami. Podpalono wiele samochodów. Wcześniej spłonął spychacz.

Policjanci używają armatek wodnych, granatów, dymnych i hukowych, a także gazu pieprzowego. Całe ulice centrum Paryża są zdemolowane. Zdewastowane są kawiarnie, sklepy, popalone samochody. Zatrzymanym odebrano młotki, łomy i butelki z benzyną. W akcji cały czas biorą udział strażacy, którzy gaszą pożary.

Bilans ofiar i strat materialnych nie jest jeszcze znany.

Rosyjska RT zrobiła sobie nawet z tego święta transmisję na żywo.

Francja pogrąża się w całkowitym chaosie Zamieszki protesty nie mają końca. W kwietniu przez tydzień policja walczyła z bandami w dwóch, zamieszkanych głównie przez imigrantów dzielnicach Tuluzy.

Blisko 10 dni trwały starcia w okolicach Notre-Dame-des-Landes, gdzie policja likwidowała nielegalne obozowisko anarchistów i ludzi uważających się za ekologów.

Do zamieszek doszło też w Montpellier i Nantes, gdzie protestowano przeciwko proponowanym przez Macrona reformom. Podpalano budynki i samochody. 63 osoby zostały aresztowane.

Cały czas okupowanych jest też kilka uczelni. Przez cały kwiecień trwały też rotacyjne strajki na kolei i w liniach lotniczych.

Bilans tych wydarzeń to ponad 200 osób rannych i ponad setka aresztowanych.

Watch LIVE as clashes break out in Paris, on the 50th anniversary of May '68

— redfish (@redfishstream) 1 maja 2018