Mel Gibson kręci nowy film. To kolejna opowieść wojenna reżysera „Pasji”

Mel Gibson zrealizuje „Destroyer” – film wojenny, którego akcja rozgrywa się podczas II wojny światowej. Projekt będzie kontynuacją „Hacksaw Ridge” – „Przełęcz ocalonych”, dramatu wojennego z 2016 roku, który był jego reżyserskim powrotem.

„Destroyer” jest oparty na książce „Hell From the Heavens”. To opowieść o zagładzie niszczyciela USS Laffey, który otrzymał przydomek „statek, który nie umiera”.

Podczas Bitwy o Okinawę 16. kwietnia 1945 roku rozbiły się na nim aż 22 samoloty kamikaze. Mimo to Laffey dzięki heroicznej walce załogi nie zatonął.

John Wukovits, autor książki „Hell From the Heavens: The Epic Story of the USS Laffey and World War II’s Greatest Kamikaze Attack” w trakcie jej tworzenia korzystał nie tylko z historycznych przekazów, rozmawiał też z uczestnikami dramatycznej historii.

Mel Gibson w 2016 roku nakręcił też świetny film „Przełęcz ocalonych”. Akcja filmu także oparta była na wydarzeniach z Bitwy o Okinawę.

Źródło: hollywoodreporter.com, canalplus.pl