Ziemkiewicz o destrukcyjnym wpływie pornografii na życie seksualne. Padają ostre słowa!

Publicysta, autor i twórca stowarzyszenia „Endecja” zastanawia się nad skutkami inwazji pronobiznesu na intymne życie ludzi i spustoszeniach jakie ta inwazja dokonała.

Bardzo otwierający oczy tekst. https://t.co/s1Z5JzxsIG O skutkach inwazji porno na kulturę masową wciąż się nie mówi, bo śmiech, wstyd, no i pornolobby sypie kasą – ale są straszne. W USA widać to szczególnie. Tu np. kolejne potwierdzenie, że dziś najczęściej wyszukiwane na /1

porno-stronach są fantazje dotyczące seksu z matką (wzl macochą, bo coraz mniej dzieci wychowują biologiczni rodzice). Powszechny dostęp do porno wychował już w USA pokolenie wannabe-matkojebców, niezdolnych do nawiązywania elementarnych relacji międzyludzkich. Skądinąd /2

wiadomo, że to pokolenie uprawia seks o jedną trzecią do połowy rzadziej od pokoleń poprzednich, poprzestając na samogwałcie także w dorosłości a nawet w po formalnym wejściu w związki.

To wiele tłumaczy z aberracyjnych zachowań dzisiejszego Zachodu /3

