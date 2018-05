Ziemkiewicz łaje prostaka z Jersey City: „Nienawidzi Polaków, a usunięcie Pomnika Katyńskiego to jego zemsta jako Żyda”

Przedstawiciele polskiego rządu skontaktowali się ze mną, ale ja nie zamierzam spotykać się z ludźmi, którzy próbują na nowo napisać historię udziału ich kraju w Holokauście – napisał na Twitterze Steven Fulop. Słowa burmistrza ostro skomentował Rafał Ziemkiewicz.

Wygląda na to, że Steven Fulop już zdecydował, co stanie się z Pomnikiem Katyńskim. Jednym z najważniejszych tego typu obiektów w USA.

Burmistrze Jersey City potwierdził, że pomnik zostanie przeniesiony. Ma znaleźć się w miejscu, w którym planowano umieścić go w 1986 r.

Fulop odniósł się na Twitterze do głosów Polonii oraz polskich polityków, którzy apelowali, by uszanować pomnik. Burmistrz oskarżył Polaków o próbę pisania na nowo historii Holocaustu. W ten sposób nawiązał do antypolskiej narracji.

Chodzi o nowelizację ustawy o IPN-nie, która w niektórych zachodnich i izraelskich mediach jest przedstawiana, jako próba zamknięcia ust naukowcom i ludziom, zajmujących się kwestią Holocaustu.

Do słów polityka odniósł się Rafał Ziemkiewicz, który ostro skrytykował działania Stevena Fulopa.

Czysta, cyniczna podłość. Fulop właściwie nie ukrywa że nienawidzi Polaków, a usunięcie Pomnika Katyńskiego to jego zemsta jako Żyda za "zaprzeczanie" rzekomej odpowiedzialności Polski za holocaust. Elity III RP latami rozbezczelniały tego rodzaju swołocz, dziś mamy skutki. https://t.co/kxJDKWid67 — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) 5 maja 2018

Zdaniem publicysty, winę za pojawiające się w przestrzeni publicznej oskarżenia wobec Polski ponoszą również eility, które pozwoliły na rozprzestrzenianie się takiej narracji.

