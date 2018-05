Kolejny knur zdemaskowany. Potężny prokurator i wielki przeciwnik Trumpa oskarżany o bicie kobiet i grożenie im śmiercią

Prokurator Generalny stanu Nowy Jork został zmuszony do dymisji po tym jak 4 kobiety oskarżyły go o znęcanie się i grożenie im śmiercią. Eric Schneiderman jest zagorzałym przeciwnikiem Trumpa i związanym z Demokratami wielkim obrońcą praw kobiet. Potężny, należący do elit Nowego Jorku prawnik brał aktywny udział w działalności ruchu #MeeToo, który został założony przez kobiety po tym, jak zdemaskowano przestępstwa seksualne jakich dopuszczał się największy producent Hollywood Harvey Weinstein. Przed laty, jeszcze jako osoba prywatna Donald Trump publicznie ostrzegał przed zboczonym prokuratorem.

Prokuratora oskarżyły niezależnie od siebie 4 kobiety, które opowiedziały swe historie magazynowi The New Yorker. Dwie z nich zgodziły się mówić pod nazwiskiem. Michelle Manning Barish i Tanya Selvaratnam ze szczegółami opowiedziały jak były traktowane przez Schneiderman. Prokurator bił je i dusił. W czasie spotkań wyzywał je od najgorszych. Szczególnie też upodobał sobie….plucie na nie. Prokurator najwyraźniej czerpał satysfakcję z bicia i poniżania kobiet.

Trzy z nich na przestrzeni kliku lat pozostawały z nim w zażyłych relacjach. Czwarta z oskarżających mówi, iż została pobita po tym jak odrzuciła jego zaloty. Kobiety długo zwlekały z ujawnieniem prawdy, gdyż obawiały się potężnego prokuratora. Wyznały, że groził im śmiercią. Jedną z nich ostrzegł, iż cały czas ją podsłuchuje i śledzi.

Zeznania jednej z kobiet potwierdza słynny pisarz Salman Rushdie, któremu zwierzała się co ją spotkało w czasie randki z prokuratorem, zanim jeszcze sprawa została upubliczniona.

Skandal z nowojorskim prokuratorem to potężny cios w establishment Demokratów. Schneiderman i jego kochanki – feministki należą do elit miasta i znani są z bardzo lewicowych poglądów.

Prokurator przez lata udawał wielkiego obrońcę „praw kobiet”. Po wybuchu skandalu z Weinsteinem zaangażował się w ruch #MeeToo i publicznie domagał się wielkich procesów przeciwko producentowi i wielkich odszkodowań dla kobiet, które padły ofiarą jego ohydnego zachowania.

– Nigdy nie spotkaliśmy się z czymś tak wstrętnym – mówił na konferencji prasowej, na której poinformował iż na polecenie gubernatora stanu Nowy Jork wszczął śledztwa przeciwko producentowi z Hollywood.

Za swe „występy” w obronie kobiet został nagrodzony przez potężną organizację proaborcyjną – Narodowy Komitet na rzecz Zdrowia Reprodukcyjnego (National Institute for Reproductive Health).

Podczas odbierania nagrody mówił, iż prawo do aborcji jest jednym z podstawowych praw kobiety.

– Jeśli nie można mieć kontroli nad swym ciałem to nie ma prawdziwej równości – przemawiał prokurator.

Wcześniej jeszcze w latach gdy był senatorem stanowym przeprowadził prawo o ściganiu przemocy domowej.

Schneiderman bardzo aktywnie angażował się w „ruch oporu” przeciwko Trumpowi. Jako prokurator próbował blokować wiele jego rozporządzeń wykonawczych. Publicznie występował przeciwko prezydentowi i wcześniej, kiedy Trump był jeszcze tylko kandydatem.

Teraz prezydent USA ma swoje 5 minut satysfakcji. Jego wróg jest skompromitowany i grozą mu poważne procesy. Druga sprawa to to, że należący Trump jako osoba prywatna należąca do wyższych sfer Nowego Jorku już w 2013 roku informował opinię publiczną o postępkach prokuratora. Ten był jednak wtedy zbyt potężny, by ktokolwiek zainteresował się jego czynami.

