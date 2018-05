Żydowski atak na Polaków przybiera na sile. Już jesteśmy odpowiedzialni za śmierć pół miliona Żydów. Co będzie dalej?

Najnowsze badania wskazują, że Polacy są odpowiedzialni za śmierć ponad pół miliona Żydów – można przeczytać na anglojęzycznym portalu „The Jerusalem Post.” Autorzy powołują się na najnowsze badania z naszego kraju. Atak na Polskę trwa i przybiera na sile.

Jeszcze do niedawna podawano, że obywatele II RP zamordowali w czasie II Wojny Światowej ok. 2,500 Żydów. Taką wersję prezentował m.in. Michael Schudrich, naczelny rabin Polski.

Warto wspomnieć, że w Jad Waszem wyróżniono nazwiska ponad 6,700 Polaków, którzy z poświęceniem życia ratowali osoby wyznania mojżeszowego.

Dotychczasowe szacunki są jednak coraz częściej podważane. Efraim Zuroff z Centrum Szymona Wiesenthala oświadczył, że należy bardziej mówić o wielu tysiącach ofiar.

Jego słowa przybrały realną formą w liczbach, które ponoć znajdują się w opasłym dziele pt. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski.

To nie są jaja. Ponad pół miliona. To nowy szacunek ilości Żydów jaką mieli zamordować Polacy wg The Times of Israel. To informacja ponoć zaczerpnięta z książki Grabowskiego. Oczywiście jej tam nie ma – ale wiadomość idzie w świat. Czy ustawa o IPN ma tym świetle sens czy nie?

— Tomasz Sommer (@1972tomek) 11 maja 2018