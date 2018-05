PROGNOZA POGODY: Koniec pięknej wiosny! Czekają nas gwałtowne burze i obfite opady deszczu

W środę nad Polską się zachmurzy, najgorzej będzie na północy. Miejscami przelotne opady deszczu, po południu również burze, lokalnie grad. Na południowym wschodzie kraju spodziewać się można silnych i umiarkowanych opadów deszczu.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 19 st.C do 23 st.C, chłodniej na południu kraju i na wybrzeżu: od 15 st.C do 17 st.C, a w rejonach podgórskich Karpat około 13 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu miejscami porywisty, północno-wschodni i wschodni, na południu kraju północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, a w Tatrach do 100 km/h.

W nocy zachmurzenie duże, na południowym wschodzie i miejscami na południu całkowite. Okresami opady deszczu oraz zanikające burze. Miejscami opady o natężeniu umiarkowanym, a na południowym wschodzie także o natężeniu silnym. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm, a na Podkarpaciu i Kielecczyźnie do 25 mm. Na wybrzeżu gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 10 st.C do 13 st.C. Wiatr umiarkowany, na południu kraju porywisty, z kierunków północnych i zachodnich. W Tatrach porywy wiatru do 100 km/h, a w czasie burz do 60 km/h.

Kolejne dni będą bardzo nieprzyjemne. Po wspaniałej wiosennej, a wręcz letniej arze przyszedł czas na poważne załamanie. Czekają nas obfite opady deszczu, a także gwałtowne burze.

W weekend lekkie rozpogodzenie. W sobotę pochmurno będzie głównie na północnym-wschodzie. Temperatura od 17 stopni C. na Podkarpaciu do 22 na Dolnym Śląsku. W niedzielę miejscami będzie pochmurno, ale nie powinniśmy spodziewać się opadów.

Źródło: PAP, TVN Meteo