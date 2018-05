Niech szczekają. Trzymasz ich wszystkich na łańcuchu – Nowe „Ucho Prezesa” [VIDEO]

Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski w akcji. Trio byłych prezydentów pojawia się w najnowszym odcinku „Ucha Prezesa”. Polityczna walka wymusza na nich wizytę w Słupsku. Tymczasem w gabinecie prezesa pojawia się gwiazda intelektu Marek Suski. Polityk ma bardzo konkretne zamiary.

Najnowszy, 9 odcinek 3 sezonu „Ucha Prezesa” trafił na YouTube. Można powiedzieć, że motywem przewodnim kolejnej odsłony politycznej satyry jest kwestia prezydentury.

Grono byłych prezydentów udaje się do rządzonego przez Roberta Biedronia Słupska, gdzie próbują go przekonać do podjęcia ważnego wyzwania. Prezydent wydaje się mało entuzjastycznie podchodzić do ponawianych kolejno propozycji.

W gabinecie naczelnika pojawiają się bracia Karnowscy. Dziennikarze chcą odkręcić sprawę niefortunnego wywiadu, w którym Kaczyński mówił, by szydło „pokazała pazurki”. Kolejnym gościem jest Marek Suski. Polityk chce zniechęcić prezesa do popierania Andrzeja Dudy.

Co z tego wszystkiego wyniknie, można przekonać się oglądając odcinkek zamieszczonym poniżej.

Źródło: YT