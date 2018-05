[TYLKO U NAS] Wojciech Cejrowski: Kaczyński jest wrogiem Polski [VIDEO]

Gościem portalu Wolnosc24.pl i Nczas.com, na Warszawskich Targach Książki, był podróżnik i publicysta Wojciech Cejrowski. „Każdy kto likwiduje fermy futerkowe – w tym przypadku Jarosław Kaczyński” – dodaje.

Zdaniem Cejrowskiego, żeby Polska rosła w siłę „powinniśmy wprowadzić kapitalizm i zlikwidować socjalizm. Z takich doraźnych ruchów, wczoraj mi przyszło do głowy, że każdy powinien osobiście wypełniać swój PIT, tak jak w Ameryce”. Zdaniem Cejrowskiego, wtedy ludzie zobaczyliby, że zasiłki są dla nich niekorzystne, bo znacznie więcej oddają w podatkach.

Według niego nie da się stworzyć prawicy, bez wiary – „laicyzm jest zawsze związany z lewicą”. „Jeśli ktoś sobie przyczepia tabliczkę: jestem laicki, to to jest szataństwo. Nie ma laickiej prawicy, to jest koncept sprzeczny w sobie” – uważa Cejrowski.

Kolejnym poruszonym tematem, była kwestia aborcji, o której Cejrowski wielokrotnie się już wypowiadał. „Powinniśmy całkowicie zakazać aborcji, ponieważ prawo do życia ma każdy, kto dostał życie od Pana Boga. Nie jest prawem matki ani państwa, decydować, czy ktoś ma prawo do życia” – dodaje publicysta.

Z kolei dla polityków PiS, którzy wpadli na pomysł zakazu hodowli zwierząt futerkowy, Wojciech Cejrowski ma następujące przesłanie: „Polecam im księgę rodzaju: czyńcie sobie ziemię poddaną. Człowiek dostał ziemię w prezencie, do zarządzania i może zrobić z nią zrobić co chce. Jeżeli istnieją zwierzęta futerkowe i przynoszą człowiekowi korzyść, to człowiek ma prawo z nich korzystać”.

„To jest duża branża, więc z punktu widzenia wyłącznie ekonomicznego, wrogiem Polski jest każdy kto likwiduje fermy futerkowe – w tym przypadku Jarosław Kaczyński” – zakończył podróżnik. Autorem wywiadu jest Jan Bodakowski.

