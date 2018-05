Netanyahu szuka sojuszników w walce z Iranem. „Powinniśmy się zjednoczyć pod przywództwem USA”

W wywiadzie udzielonym dla telewizji Fox News, prezydent Izraela, Benjamin Netanyahu oświadczył, że Iran jest skonfliktowany niemal ze wszystkimi państwami arabskimi na Bliskim Wschodzie i dlatego powinny się one zjednoczyć w walce przeciwko niemu pod przywództwem Stanów Zjednoczonych.

Oni nie chcą pokoju z Izrelem, oni chcą pokoju bez Izrela, nie chcą państwa palestyńskiego obok Izraela, oni chcą państwa izraelskiego zamiast Izraela – mówił.

Iran jest skonfliktowany z nami, Iran jest skonfliktowany ze Stanami Zjednoczonymi, Iran jest skonfliktowany z niemal wszystkimi państwami arabskimi na Bliskim Wschodzie. Myślę, że powinniśmy się zjednoczyć razem pod przywództwem prezydenta Stanów Zjednoczonych, by wykopać Iran z Syrii.

.@netanyahu: "Iran is at conflict with us, Iran is in conflict with the United States, Iran is in conflict with just about all the Arab states in the Middle East. And I think we should unite together under @POTUS' leadership to kick Iran out of Syria." @JudgeJeanine pic.twitter.com/sL6QeJkrbM

— Fox News (@FoxNews) May 20, 2018