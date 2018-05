Fulop chce na… ambasadora do Polski. I zapowiada, że nie przeprosi

Burmistrz New Jersey Steven Fulop nie zatrzymuje swoje kampanii oszczerstw wobec Polski. W jednym z ostatnich wpisów na twitterze zapowiedział, że w 2020 r., gdy w Białym domu zagości demokratyczny prezydent, ma zamiar ubiegać się o… posadę ambasadora w Polsce. I że nie ma zamiaru przepraszać za swoje wcześniejsze obraźliwe wypowiedzi.

The answer is no. However I did decide that when we have a democratic president in 2020, I’m going to formally apply w/the state department to be hopefully be appointed the ambassador from the U.S to Poland. I think everyone would love that and can approve https://t.co/Ti8N245XX7

— Steven Fulop (@StevenFulop) 18 maja 2018