PILNE! Strzelanina w Marsylii. Mężczyźni otworzyli ogień z kałasznikowa! [VIDEO]

Strzelanina w Marsylii. Mężczyźni otworzyli ogień z kałasznikowa! Jedna osoba została ranna – poinformowała lokalna gazeta Provence.

Nieznani sprawcy otworzyli ogień z karabinów automatycznych w Marsylii. Jedna osoba została ranna. Według informacji gazety pasażerowie trzech samochodów osobowych otworzyli do ogień w jednej z dzielnic w Marsylii do grupy młodzieży.

Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Na miejscu zdarzenia policja wyjaśnia szczegóły zajścia.

Poniżej nagranie.

Marseille shooting: Hooded men open fire with Kalashnikovs – The men opened fire on a group of young people not far from the cultural space known as ‘La Busserine’, local media Corse-Matin reports. pic.twitter.com/WdaVs5v71F

— fabian ciobanu (@fabritio22222) May 21, 2018