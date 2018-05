Andrzej Duda w tarapatach. Sondaże pikują

Jak pan/pani ocenia pomysł Andrzej Dudy, by 10-11 listopada zorganizować referendum w sprawie konstytucji? – to jedno z pytań, jakie respondentom zadali pracownicy IBRiS. Okazuje się, że choć większość Polaków słyszała o pomyśle głowy państwa, to jednak poparcie wśród społeczeństwa dość niskie.

Aż 35,6 proc. osób odpowiedziało, że „zdecydowanie źle” ocenia inicjatywę Dudy. 17,3 proc. odpowiedziało, że „raczej źle”. Projekt zdecydowanie popiera zaledwie 12,1 proc. ankietowanych. 23,5 oceniło go jako „raczej dobry”. 5,1 proc badanych oświadczyło, że nie słyszało wcześniej o pomyśle rozpisania referendum, a 6,4 proc. odpowiedziało, iż nie ma zadania na ten temat.

Chcę się odwołać do Waszej, do Państwa odpowiedzialności za sprawy kraju, za naszą wspólną Rzeczpospolitą. […] Chciałbym, aby to właśnie naród, polskie społeczeństwo zostało zapytane przez rządzących o to, w jakim kierunku chce, żeby podążały polskie sprawy ustrojowe. Które kwestie są z konstytucyjnego, fundamentalnego punktu widzenia najważniejsze – mówiła Duda w czasie uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Wygląda jednak na to, że Polakom pomysł zamian ustrojowych nie do końca się spodobał. Dużym problemem może być, fakt, iż społeczeństwo nie jest właściwie informowane o planowanych modyfikacjach. Wielu ludzi nie rozumie zupełnie, że ustawa zasadnicza jest zła i należy ją albo gruntownie poprawić, albo zastąpić. Ani Kancelaria Prezydenta, ani rząd, ani nawet PiS nie prowadzą odpowiednich działań informacyjnych i PR-owych.

IBRiS zapytał również Polaków, jak oceniają prezydenta, Duda wciąż ma więcej zwolenników niż przeciwników, ale w porównaniu do poprzedniego badania zanotowano niewielki spadek. Zdecydowanie dobrze ocenia prezydenta 8,9 proc. pytanych, 40,9 proc. odpowiedziało, iż „raczej dobrze”. 24,8 proc. ankietowanych ma zły stosunek do tego, co robi Andrzej Duda. 19,9 proc. stwierdziło, że zdecydowanie źle ocenia głowę państwa. 5,5 proc. uznało, że nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

