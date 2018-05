Natura kontra człowiek. Rowerzysta został zaatakowany przez łosia [VIDEO]

Natura kontra człowiek. Rowerzysta jadący drogą w Anchorage na Alasce nie miał najlepszego dnia. Został zaatakowany przez rozwścieczoną samicę łosia, która agresywnie go zaatakowała. Prawdopodobnie broniła swoje młode.

Jak widzimy na nagraniu po raz kolejny natura pokazuje człowiekowi jego miejsce. Przy ruchliwej drodze na Alasce doszło do bliskiego spotkania rowerzysty z samicą łosia. Zwierzę najwyraźniej uznało, rowerzystę za zagrożone dla swoich młodych.

Na krótkim nagraniu widzimy jak samica łosia galopem podbiega do rowerzysty jadącego poboczem. Mężczyzna może mówić o sporym szczęściu, bo nie do uderzenia nie doszło. Sam przewrócił się i spadł do rowu. Wtedy zwierzę się cofnęło.

Samica łosia nie kontynuowała już ataku, bo na miejscu obecni byli członkowie ekipy telewizyjnej, którzy postanowili pomóc poszkodowanemu.

Podjechali do zwierząt samochodem, odstraszając je i zmuszając do oddalenia się z miejsca zdarzenia. Ponoć pechowy rowerzysta oprócz siniaków, nie narzeka na większe urazy.

Poniżej nagranie.

Nczas.com/ o2.pl