Znasz tego mężczyznę? Znaleziono go nieprzytomnego i wciąż nie odzyskał świadomości. Policja prosi o pomoc

Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI poszukują osób, które mogą przyczynić się do ustalenia tożsamości nieznanego mężczyzny, znalezionego na terenie Parku Praskiego 17.05.2018 r.

Mężczyzna został przetransportowany do jednego z warszawskich szpitali, do chwili obecnej nie odzyskał przytomności. Rysopis: wiek około 30- 35 lat, wzrost około 170-175 cm., włosy koloru blond, zaczesane do góry, po bokach lekko przystrzyżone, uszy średnie, odstające, oczy koloru niebieskiego, brwi gęste, krzaczaste, rozdzielone.

Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości „nn” mężczyzny proszenie są o kontakt telefoniczny z policjantami Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI poszukują osób, które mogą przyczynić się do ustalenia tożsamości nieznanego mężczyzny, znalezionego na terenie Parku Praskiego 17.05.2018r. Mężczyzna został przetransportowany do jednego z warszawskich szpitali, do chwili obecnej nie odzyskał przytomności.

Rysopis: wiek około 30- 35 lat, wzrost około 170-175 cm., włosy koloru blond, zaczesane do góry, po bokach lekko przystrzyżone, uszy średnie, odstające, oczy koloru niebieskiego, brwi gęste, krzaczaste, rozdzielone.

Prosimy wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości ,,nn” mężczyzny o kontakt telefoniczny z policjantami Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI , pod nr tel. (022) 603 86 05, bądź z najbliższą jednostką Policji pod numerem 997 lub komórkowym 112.

policja.waw.pl