Owsiak zabrał głos po proteście opiekunów niepełnosprawnych. Ziemkiewicz: „Niech pan nie wychodzi na upał bez czapki”

W Sejmie od kwietnia trwał protest kilku opiekunów osób niepełnosprawnych. W ostatnich dniach został zakończony, a protestujący stwierdzili nawet, że po interwencjach Straży Marszałkowskiej obawiają się o swoje życie.

Protestujący w Sejmie opiekunowie osób niepełnosprawnych mieli kilka postulatów, z których najważniejszy dotyczył dodatku 500 złotych w gotówce. Rząd chciał zrealizować ten dodatek, ale poprzez świadczenia rzeczowe.

To był nasz głos rozsądku, który nam podpowiedział taką decyzję o zawieszeniu protestu. Po tym, jak zostaliśmy potraktowani przez marszałka Sejmu i Straż Marszałkowską obawialiśmy się o życie i zdrowie naszych dzieci – powiedziała Iwona Hartwich.

Na Facebooku postanowił odnieść się do tego Jurek Owsiak. Jesteście odważni, jesteście prawdziwie wielcy. Chylę czoła przed każdym z Was! Przed tymi, którzy spędzili nieprawdopodobnie długi czas w tych strasznych warunkach w gmachu parlamentu, jak i tymi, którzy na co dzień walczą ze swoją i swoich najbliższych niepełnosprawnością w państwie, które nie okazuje im żadnej ‚przyjaźni’ – napisał szef WOŚP.

Na te słowa zareagował na Twitterze publicysta „Do Rzeczy” Rafał Ziemkiewicz. Tak, tak, panie Jurek, kiedyś postawią tam Leperzycy pomnik albo przynajmniej wmurują kafelek w posadzce. Ale na razie to niech pan nie wychodzi na upał bez czapki – zakpił.

Czytaj więcej: To koniec protestu niepełnosprawnych w Sejmie! Hartwich posłuchała syna i odpuściła