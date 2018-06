Czy Polak może znów zostać papieżem? Jest najmłodszym kardynałem

Purpurę otrzymują hierarchowie pracujący w takich miejscach, na jakie nikt nie chce spojrzeć, lub o których syty Zachód chce jak najszybciej zapomnieć. To wizja Kościoła niewygodnego dla świata – pisze „Rzeczpospolita”. W tym roku kardynalską nominację od papieża Franciszka otrzymał abp. Konrad Krajewski.

Zgodnie z tradycją po jednej z majowych modlitw „Regina Coeli”, głowa Kościoła podał nazwiska duchownych nominowanych na kardynałów. Nie brakowało niespodzianek. Wśród wytypowanych znalazł się jeden z najbliższych współpracowników Franciszka Polak abp. Konrad Krajewski.

„Po tej nominacji Polak będzie najmłodszym kardynałem w kolegium. Pochodzący z Łodzi ks. Konrad został wysłany do Rzymu na studia liturgiczne, które ukończył wpierw licencjatem w renomowanym benedyktyńskim instytucie liturgicznym Anselmianum, a następie doktoratem na uniwersytecie Angelicum” – czytamy na rp.pl.

Po powrocie do ojczyzny był prefektem i bibliotekarzem seminarium duchownego w Łodzi. Pracował też jako liturgista abp. Ziółka. Podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1997 r. pełnił funkcję ceremoniarza. Został ściągnięty do Rzymu i podjął pracę w Urzędzie Papieskich Celebracji Liturgicznych. Później został papieskim ceremoniarzem.

Krajewski jest siódmym Polakiem w kolegium kardynalskim obok: Henryka Gulbinowicza, Mariana Jaworskiego, Stanisława Ryłki, Zenona Grocholewskiego, Stanisława Dziwisza i Kazimierza Nycza. Kapelusz kardynalski odbierze 29 czerwca. Krajewski ma 54 lata.

Źródło: rp.pl