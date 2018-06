Złe wieści dla PiS. Kaczyńskiego nie zobaczymy dłużej

Z tego co ustalił „Super Express” wynika, że absencja prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego po zabiegu kolana, może potrwać nawet pół roku. Jak nieoficjalnie dowiedział się tabloid, na właściwą operację polityk będzie jeszcze musiał poczekać.

Kaczyński w warszawskim szpitalu na Szaserów spędził już miesiąc. Od dłuższego czasu czekał na operację kolana, ale w międzyczasie miała mu się przyplątać bakteria i w kolanie pojawił się stan zapalny. Z infekcją walczył przez dłuższy czas – czytamy na se.pl

Mimo, że prezes partii rządzącej przeszedł już zabieg, to wiele wskazuje an to, iż będzie musiał poddać się jeszcze operacji.

Nie jest prawdą, że prezes przeszedł zabieg wszczepienia protezy kolana – powiedział portalowi se.pl jeden z ich informatorów.

Sama rehabilitacja po operacji kolana może potrwać od 4-6 tygodni do nawet pół roku. Może ona polegać m.in. na terapii manualnej i ogólnie pracy z kolanem – mówił ortopeda dr Rafał Kamiński ze Sportowego Centrum Medycznego FitMedica.

Myślę, że jeszcze przez parę tygodni pan prezes Kaczyński będzie musiał pozostawać pod opieką lekarzy, czy to w szpitalu, czy w domu, ale to nie przeszkadza mu w aktywnym uczestnictwie w życiu politycznym – mówił ostatnio w radiowej Jedynce Jarosław Gowin.

Źródło: se.pl