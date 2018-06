Feministki walczą o „Gwiezdne Wojny”. Wszędzie wciskają swoją ideologię

Feministkom wiecznie mało. Wszędzie dopatrują się męskiej dominacji i oznak patriarchatu. Ostatnio wzięły się za „Gwiezdne Wojny”. Ich zdaniem lepsze wyeksponowanie kobiecych postaci wpływa na kasowy sukces filmu. Powstało nawet specjalne zestawienie. Problem w tym, że błędne.

Rebbeca Harrison, która założyła Glasgow Feminist Arts Fest stworzyła zestawienie, które ukazuje, ile czasu ekranowego poświęcono postaciom kobiecym. Jej dzieło posłużyło za bazę do jeszcze bardziej absurdalnej, a co więcej błędnej analizy.

I have FINALLY ranked all of #StarWars based on screen time for women. This is now canon. Don't @ me.

43% Last Jedi

37% Force Awakens

35% Rogue One

23% Return of the Jedi

22% Empire Strikes Back

20% Phantom Menace

18% Attack of the Clones

17% Revenge of the Sith

15% A New Hope

— Becca Harrison (@BeccaEHarrison) 28 maja 2018