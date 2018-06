Twitterowa bójka. Zbigniew Boniek kontra Samuel Pereira z TVP Info. Poszło o piwo

Redaktorowi naczelnemu TVP Info nie przypadła do gustu reklama piwa Tyskie, w które wziął udział Zbigniew Boniek. Samuel Pereira skrytykował prezesa PZPN na Twitterze. Ten nie pozostał mu dłużny.

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej promujący picie piwa. Serio? – napisał Pereira publikując plakat reklamowy Tyskie, na którym Boniek wraz z kibicami trzymają szklanki z piwem.

W dyskusji pod wpisem stwierdził: Sam piwo lubię, ale prezes PZPN to chyba jednak bardziej na promocję zdrowego trybu życia powinien stawiać. Co dalej? Reklama palenia?

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej promujący picie piwa. Serio? pic.twitter.com/LCEofic0YA — Samuel Pereira (@SamPereira_) 6 czerwca 2018

Szef TVP Info nie musiał długo czekać na odpowiedź, która okazała się wręcz druzgocząca: małe piwo lub lampka wina do kolacji to lek na długowieczność. Ps. Ma pan racje, w związku z tym jako pokuta nie pojdę do @tvp_info przez okres jednego roku, ukłony – skomentował tweeta Boniek.

ZOBACZ: Ziemkiewicz znów szokuje: Lewica to onaniści. Dlatego śmieją się z Pięty

….małe piwo lub lampka wina do kolacji to lek na https://t.co/sikY5f3xM5 pan racje,w związku z tym jako pokuta nie pojdę do @tvp_info przez okres jednego roku,uklony. — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) 6 czerwca 2018

Po jego stronie stanęli również internauci, którzy przypomnieli, że w poprzednich latach wielu piłkarzy, trenerów i osób związanych z piłką brało udział w podobnych kampaniach reklamowych.

Jak Cię przyciśnie za dwa lata jak wylecisz z TVPiS to w reklamie prezerwatyw wystąpisz jako żywy przykład tego, że warto rozważyć użycie. — M. K. 🇵🇱🇪🇺 (@mkucharski78) 6 czerwca 2018

Jose Mourinho reklamuje Heinekena, Dudek też, podczas Euro 2012 Figo, Boniek i Van Basten byli twarzami kampanii browaru. Móglbym wymieniać dalej. Coś Pan, pod lodem przeleżał ostatnie lata? — Mateusz Święcicki (@matiswiecicki) 7 czerwca 2018

A twoja twarz powinna reklamować rzetelne dziennikarstwo, a jesteś tylko szczekaczką reżimu. — Bartosz Alzuszczak (@BAlzuszczak) 6 czerwca 2018

Reakcja Bońka oraz wielu internatów spowodowały, że naczelny TVP Info próbował szybko załagodzić spór. Zaproponował również wizytę szefa PZPN w redakcji.

Komuś nie spodobało się że reklamuję piwo? Foch! Czy to poważne Panie Prezesie? Liczę na ostudzenie emocji i chętnie przy najbliższej okazji porozmawiam o wątpliwościach jakie mają ludzie z reklamą piwa z prezesem PZPN w roli głównej. Chyba że na portal też Pan obrażony? Ukłony. — Samuel Pereira (@SamPereira_) 6 czerwca 2018

Źródło: Twitter