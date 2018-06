To koniec kobiecego sportu? Kolejni zmiennopłciowi mężczyźni wygrywają kobiece zawody [VIDEO]

Promowanie LGBTQRTVAGD i co tam jeszcze niszczy kolejne dziedziny życia. Już niedługo zmiennopłciowi faceci – czyli tacy, którzy podają się za kobiety całkowicie zdominują damskie zawody sportowe. Dwóch zmiennopłciwoych wygrało miting lekkoatletyczny w amerykańskim Connecticut.

Niejaki Terry Miller, który podaje się za kobietę wygrał/a w biegu pań na 100 i 200 metrów w czasie Mityngu Lekkoatletycznego Stanu Connecticut. Przy okazji zmiennopłciowiec pobił/a stanowy rekord.

Drugi/druga był/a też zmiennopłciowiec Andraya Yearwood.

Miller jeszcze zimą był regularnym facetem, który rywalizował z mężczyznami w biegach rozgrywanych na hali.

Obydwaj faceci, którzy podają, że są kobietami wyeliminowali z dalszych zawodów dwie panie. To oni będą reprezentować Connecticut w mistrzostwach Nowej Anglii.

Karissa Niehoff szefowa zawodów Connecticut powiedziała, że szkoda jej wyeliminowanych dziewczyn, ale trzeba patrzeć na większe dobro jakim są prawa obywatelskie zminnopłciowych.

Selina Soul, która jest prawdziwą kobietą i w zawodach zajęła 6 miejsce powiedziała w Hearst Connecticut Media, że „większość została poświęcona dla mniejszości”.

Amerykanki zaczynają trenować i startować na próżno. Nie wolno im się nawet skarżyć na nieuczciwą rywalizację, bo obwołane zostaną homofobami, czy czym tam jeszcze.

Terry Miller of Bulkeley wins the 100m girls dash i. 11.72 (meet record). Andraya Yearwood of Cromwell 2nd, RHAM’s Bridget Lalonde 3rd #cttrack pic.twitter.com/4GmLRyicDI

Terry Miller of Bulkeley sets another meet record in winning the girls 200m, 24.17 #cttrack pic.twitter.com/6hAaFApIwk

— GameTimeCT (@GameTimeCT) June 4, 2018