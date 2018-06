Żydzi nie chcą żeby Argentyna wystąpiła na mundialu w Rosji. Powód? Dyskryminacja religijna

Nie mogę grać z ludźmi, którzy zabijają niewinne palestyńskie dzieci. Musieliśmy odwołać mecz, ponieważ najpierw jesteśmy ludźmi, a dopiero potem piłkarzami – miał stwierdził Lionel Messi po odwołaniu spotkania między drużynami Argentyny i Izraela. Mecz miał odbyć się w Jerozolimie. Zdaniem argentyńskiego dziennikarza sportowego Żydzi chcą teraz w odwecie wykluczyć Argentynę z Mundialu.

Martin Arevalo, argentyński dziennikarz sportowy poinformował na Twitterze, że Izrael chce wystąpić do FIFA o wykluczenie reprezentacji Argentyny z Mistrzostw Świata. Wszystko zaczęło się od odwołania meczu, który miał odbyć się w Jerozolimie.

Jego zdaniem Izrael będzie motywował swój wniosek oskarżeniami o dyskryminację religijną. Jeśli FIFA przychyliłaby się, co bardzo wątpliwe, do prośby, doszłoby do bezprecedensowej sytuacji.

Cała sytuacja jest o tyle problematyczna, że pracownicy telewizji TyC Sports, której Messi miał udzielić wywiadu zawierającego stwierdzenie o mordowaniu palestyńskich dzieci, nie przeprowadzali z piłkarze żadnej rozmowy. Tak przynajmniej twierdzi pracownik stacji, który wraz z reprezentacją Argentyny przebywa w Barcelonie.

No hubo acuerdo y Comtec, la empresa que llevaba a @Argentina a #Israel, va directo a #FIFA. La Federacion Israelí pedirá que @Argentina se quede sin Mundial de #Rusia argumentando discriminacion religiosa. — Martin Arevalo (@arevalo_martin) 7 czerwca 2018

Spotkanie między reprezentacjami Argentyny i Izraela miał odbyć się 6 czerwca. Jednakże argentyńska federacja i FIFA otrzymały mnóstwo wiadomości nawołujących do zrezygnowania z meczu w Izraelu. Ostatecznie zdecydowano się na odwołanie spotkania.

Według mediów, po informacji o odwołaniu spotkania premier Izraela Benjamin Netanjahu miał dzwonić w tej sprawie do prezydenta Argentyny Mauricio Macriego, ale decyzja nie została zmieniona. Wartości moralne i sport dzisiaj zwyciężyły, a Izrael dostał czerwoną kartkę – uznał szef związku piłkarskiego Palestyny Jibril Rajoub.

Sparing z Izraelem miał być ostatnim sprawdzianem argentyńskiej reprezentacji przed mundialem. Podczas turnieju w Rosji zagrają w grupie D z Nigerią, Chorwacją i Islandią.

Źródło: Twitter/PAP