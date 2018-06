Cygańskie getto na Słowacji. Obrazki jak po wybuchu bomby atomowej [FOTO]

To nie są zdjęcia z linii frontu. Tak wygląda codzienność na największym na świecie Romskim (cygańskim) getto na świecie Luník IX – osiedle będące częścią Koszyc na Słowacji – takim opisem na twitterowym koncie „Prawa Strona” opatrzone zostały dramatyczne zdjęcia oddające realia cygańskiego osiedla.

Materiał na jakich zobaczyć można „gospodarność” i kulturę Cyganów, w dobitny sposób oddają problem z jakim zmagają się władze na Słowacji. Lunik IX to osiedle w Koszycach, które stanowi największe cygańskie gatto a świecie.

Oglądając te obrazki można odnieść wrażenie, że to powojenne zgliszcza. Nic bardziej mylnego, to tętniące życiem miejsce. A to co widać to sposób na życie Romów – bałagan, syf, chaos…

To nie są zdjęcia po wojnie

Tak wygląda codzienność na największym na świecie Romskim (cygańskim) getto na świecie

Luník IX – osiedle będące częścią Koszyc na Słowacji pic.twitter.com/KWBpAsoXy1 — Prawa strona 🇵🇱 (@PrawyPopulista) June 10, 2018

Źródło: Twitter