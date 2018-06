Coś się temu metroseksualnemu premieru Trudeau odkleiło. Internet szydzi z kanadyjskiego przywódcy [WIDEO]

Szczyt G7 zakończył się porażką gospodarza – premiera Kanady Justina Trudeau. Został upokorzony prze prezydenta Trumpa, a teraz na jaw wyszła jedna ze skrywanych przez niego wstydliwych tajemnic. Wszystko wskazuje na to, że nadzwyczaj dbający o urodę Trudeau nosi sztuczne brwi.

Mężczyźni politycy zawsze padali ofiarą niewybrednych komentarzy odnoszących się do ich wyglądu. Media społecznościowe, ale także te oficjalne, głównego nurtu szydzą z przedziwnej fryzury Trumpa, który napusza swe rzadkie i cienkie włoski.

Skarykaturowana blond grzywka wylądowała na setkach okładek magazynów. Naśmiewają się z niej komentatorzy i showmeni w stacjach telewizyjnych. Teraz zaś najprawdopodobniej przyszła pora na Justina Trudeau.

W mediach społecznościowych przebojem stało się nagranie ze szczytu G7, na którym premier Kanady opowiada o rozmowach za zachodnimi przywódcami. Uwagę widzów przykuło nie to co mówi, ale to, że jego brwi najwyraźniej opadły na powieki.Wszystko wskazuje na to, że są sztuczne. Odkleiły się i oklapły.

Uroda Trudeau miała zawsze uchodzić za jego atut, zwłaszcza w oczach pań. Premier Kanady bardzo dobrze się prezentuje zwłaszcza w konfrontacji ze zdecydowanie otyłym i noszącym śmieszna fryzurę Trumpem. Okazuje się jednak, że to uroda mocna wspomagana – na dopalaczach.

Trudeau być może nie ma własnych brwi więc klei sobie sztuczne, by nadać sobie groźniejszy wygląd. Po tej wstydliwej wpadce notowania pajaca, lansera i metroseksualnego chłopczyka jeszcze bardziej spadną.

