McDonald’s w Korei Północnej? Wysoki urzędnik wyjawia cele Kim Dzong Una

Korei Północnej zależy przede wszystkim na modernizacji swojej gospodarki i zagranicznych inwestycjach, które mogą ożywić ekonomię. Chung-in Moon, specjalny doradca prezydenta Korei Południowej ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa wyjawił treść rozmów, do jakich doszło w czasie spotkania delegacji z obu państw w kwietniu.

Historyczne spotkanie, w którym uczestniczył Kim Dzong Un oraz Moon Jae-in stało się również okazją do rozmów bliskich współpracowników obu przywódców. W czasie obiadu, na jakim spotkały się delegacje państw koreańskich, jeden z doradców Kima miał stwierdzić, że Pjongjangowi zależy przede wszystkim na korzyściach ekonomicznych.

Stan północnokoreańskiej gospodarki pozostawia wiele do życzenia. Państwo nastawione na militaryzację oraz budowę potencjału nuklearnego nie jest w stanie finansować innych gałęzi gospodarki, które mogłyby ułatwić wyjście z ekonomicznej zapaści. Lekarstwem mogą się stać amerykańskie inwestycje.

Chung-in Moon, który uczestniczył w obiedzie i zdradził słowa północnokoreańskiego urzędnika, uważa, że zdobycie amerykańskiego kapitału to główny cel Kim Dzong Una w czasie negocjacji w Singapurze. Jego zdaniem inwestycje stanowiłby gwarancję dobrych stosunków i zabezpieczały Korę Północną. Pytany o przykłady doradca przyznał, że w Korei Północnej mogłaby powstać sieć McDonaldów oraz Trump Tower.

Amerykanie stawiają jednak twarde warunki. Waszyngton dąży do całkowitej i trwałej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Wyrzeczenie się broni atomowej oznacza dla Pjongjangu pozbycie się najważniejszej karty przetargowej.

Spotkanie, które ma odbyć się jutro, ma wymiar historyczny. Niemniej jednak można liczyć bardziej, że zapoczątkuje ono pewien proces otwierania się Korei Północnej na świat, niż doprowadzi do wielkiego przełomu.

W interesie Kim Dzong Una jest zachowanie atomowego arsenału, który pozwala mu na eskalowanie zagrożenia w rejonie, co z kolei, jak pokazuje historia, stanowiło do tej pory najważniejszy element północnokoreańskiej polityki zagranicznej. Co więcej, przeciw denuklearyzacji z pewnością opowiadają się kręgi wojskowe, które co do zasady, są niechętne osłabianiu siły militarnej państwa. Kim musi się również liczyć z własnym społeczeństwem, wychowywanym w poczuciu ciągłego zagrożenia ze strony imperialnych zakusów USA oraz ich sojuszników.

Jeżeli jednak, w najbliższej przyszłości Koreańczycy z Północy będą mogli zjeść Big Maca a krajobraz państwa ozdobią złote łuki McDonald’s będzie to swoisty znak nowych czasów, nowej epoki.

