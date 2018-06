Morawiecki chce odwołać ministra energetyki. W tle ogromne odszkodowania dla farm wiatrowych

Wydaje się, że los ministra energetyki Krzysztofa Tchórzewskiego jest przesądzony. Premier Morawiecki zabrał mu nadzór nad Orlenem i Lotosem, ale to nie koniec kłopotów ministra. Premier chce go odwołać.

Bardzo ciekawe. W tle olbrzymie odszkodowania dla firm, będących właścicielami farm wiatrowych. Już dawno ostrzegano, że takie będą skutki działań na tym rynku. https://t.co/cLEQ5ckP6q — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) 11 czerwca 2018

Dość spora jest lista zarzutów, jakie premier ma mieć do ministra: odstraszanie od sektora inwestorów, opieszałość we wdrażaniu regulacji dla odnawialnych źródeł i niebiznesowe decyzje.

Do tego dochodzą niefortunne wypowiedzi ministra:

– Jeżeli dochody budżetu z podniesienia kapitału spółek Skarbu Państwa wyniosłyby w ciągu kilku lat 10 mld zł, to wartość spółek SP wzrosłaby o ponad 50 mld zł – mówił Krzysztof Tchórzewski w Sejmie we wrześniu 2016 r. To jedno zdanie wywołało popłoch wśród inwestorów, którzy na tym zabiegu by stracili (a zyskałoby państwo dzięki znacznie większej dywidendzie).

Następny zarzut to polityka kadrowa. Parket napisał: „”Tchórzewski jest też krytykowany za politykę kadrową w spółkach mu podlegających. Wielu managerów pochodzi z okręgu ministra – siedlecko-ostrołęckiego. Tak jak Antoni Józwowicz, który po przegranym przetargu na budowę Ostrołęki C i złożeniu dymisji z prezesury w Polimeksie odnalazł się w Enei Wytwarzanie – pisze „Parkiet”.

Do tego dochodzi sprawa farm wiatrowych, w których sprawie Tchórzewski nie jest bezpośrednio zamieszany, ale odpowiada jako minister energetyki.

Kilkunastu zagranicznych inwestorów z branży energetyki wiatrowej powiadomiło polski rząd, że będzie dochodzić wielomilionowych odszkodowań przed międzynarodowym trybunałem arbitrażowym z w związku z ustawą odległościową z 2016 r.

„Z informacji posiadanych przez Prokuratorię Generalną RP wynika, że złożonych zostało około 13 notyfikacji sporu przez zagranicznych inwestorów w związku z wejściem w życie ustawy o inwestycjach z branży elektrowni wiatrowych” – mówi rzecznik prasowy prokuratorii mec. Sylwia Hajnrych.

Wiadomo, że każda z tych firm (amerykańskie, izraelskie, niemieckie, duńskie, cypryjskie) zażądała odszkodowania po kilkaset milionów USD.

Źródło: Dziennik.pl, Business Insider