Statek z imigrantami, którego nikt nie chciał, zawinie do Hiszpanii. Premier Włoch: policzkujcie mnie!

Premier Włoch Giuseppe Conte podziękował w poniedziałek władzom Hiszpanii za to, że postanowiły przyjąć migrantów ze statku organizacji pozarządowej. Wcześniej jednostki nie przyjęły władze Włoch, które poprosiły o to Maltę. Także ten kraj nie wpuścił statku.

Statek „Aquarius” z 629 migrantami zawinie do portu w Walencji – poinformowały służby prasowe nowego hiszpańskiego premiera Pedro Sancheza. Na pokładzie jest m.in. 123 nieletnich bez opieki, 11 dzieci i siedem kobiet w ciąży. Niektórzy migranci mają obrażenia.

Odnosząc się do decyzji rządu w Madrycie Conte oświadczył: „Dziękuję władzom hiszpańskim za przyjęcie statku +Aquarius+”. „Poprosiliśmy Europę o gest solidarności i ten gest się pojawił” – dodał premier.

Wicepremier i szef włoskiego MSW Matteo Salvini, który w niedzielę postanowił, że statek organizacji SOS Mediterranee nie zostanie wpuszczony do żadnego włoskiego portu, oświadczył komentując decyzję władz Hiszpanii: „Podniesienie głosu, czego Włochy nie robiły od lat, opłaca się”. Lider prawicowej Ligi zapytany na konferencji prasowej o to, czy nie uważa, że krok Hiszpanii jest „policzkiem dla Włoch”, odparł: „Chciałbym dziesiątki takich policzków”. „Jeśli rząd francuski, angielski, grecki, cypryjski czy fiński chciałyby nam pomóc, gotów jestem przyjmować policzki od rana do wieczora” – dodał Salvini. „Chciałbym, aby Malta wzięła na siebie odpowiedzialność, żeby zaangażowały się Francja i Wielka Brytania; chciałbym, żeby wszyscy poczuli się trochę Włochami” – oświadczył szef MSW.

Premier Malty Joseph Muscat ogłosił na Twitterze, że rząd wyśle na „Aquariusa” zaopatrzenie. Nie podał żadnych szczegółów tej operacji. Wcześniej informowano o kończących się powoli zapasach żywności dla ponad 600 migrantów na pokładzie statku.

