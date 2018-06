Czy prezydent powinien zrezygnować z referendum konstytucyjnego [SONDAŻ]

10 i 11 listopada ma w Polsce odbyć się referendum dotyczące zmiany polskiej konstytucji. Projekt jest forsowany przez prezydenta, który uważa, że nasz kraj zasługuje na nowoczesną ustawę zasadniczą, która będzie wolna od wad obecnie obowiązującej. Pomysł referendum ma zarówno przeciwników, jak i zwolenników. Najnowsze badanie wskazuje, że Polacy są bardzo podzieleni w tej kwestii.

Na zlecenie rp.pl pracownicy SW Research zapytali Polaków: Czy prezydent RP powinien wycofać się z pomysłu przeprowadzenia referendum konstytucyjnego?. Wyniki badania są bardzo niejednoznaczne.

Najwięcej ankietowanych, bo aż 35,8 proc. stwierdziło, że nie ma zdania w tej sprawie. 33,1 proc ankietowanych uważa, że prezydent powinien wycofać się ze swojego projektu. Za organizacją referendum opowiedziało się 31,2 proc. zapytanych osób.

Częściej za tym, że prezydent Andrzej Duda powinien wycofać się z tego pomysłu są mężczyźni (39 proc. vs 28 proc. kobiet), kobiety pozostają w tej sprawie częściej bez zdania (41 proc. vs 30 proc.). Za odwołaniem pomysłu przeprowadzenia referendum są też częściej osoby powyżej 50 lat (41 proc.), badani o wykształceniu podstawowym/ gimnazjalnym (37 proc.), dochodach od 3001 do 5000 zł (41 proc.) oraz ankietowani z miast powyżej 500 tys. mieszkańców (40 proc.) – skomentował dla rp.pl wyniki sondażu Piotr Zimolzak z SW Research.

W maju br. pracownicy SW Research zadali Polakom pytanie: Czy należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP?. Najwięcej, bo 38,6 proc. badanych przyznało, że ustawa zasadnicza wymaga zmiany. Niewiele mniej, bo 37,5 stwierdziło, że modyfikacje są niepotrzebne. 23,9 proc. nie miało zdania na ten temat.

Wyniki obu badań pokazują, że polskie społeczeństwo jest w sprawie zmiany konstytucji mocno podzielone. Do obrońców obowiązującej ustawy można zaliczyć z całą pewnością część wyborców totalnej opozycji, wyborców SLD oraz skrajnych przeciwników PiS.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że sondaże ujawniły, jak wiele osób nie ma żadnego zdania na temat zmiany najważniejszego dokumentu w Polsce. Jest to jeden z dowodów braku zainteresowania polityką, jaką prezentuje znaczna część społeczeństwa.

Źródło: rp.pl/nczas,com