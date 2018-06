Paranoik i oszczerca Verhofstadt znów ma atak. Oskarża Kaczyńskiego o branie pieniędzy od Kremla i współpracę z rosyjskim wywiadem

Guy Verhofstadt, belgijski Poseł do Europarlamentu zarzucił kilku europejskim politykom branie pieniędzy od Kremla. Wśród oczernionych jest Jarosław Kaczyński.

Guy Verhofstadt jeden to jeden z najbardziej durnych polityków europejskich. I jedna z najpodlejszych figur w Parlamencie Europejskim. Najwyraźniej przeżywa teraz jakiś zalew żółci i napad paranoi. Nawet jak na swoje standardy tym razem się zagalopował. Verhofstadt opublikował wpis na Twitterze, w którym wymienił kilku europejskich polityków, którzy według niego biorą pieniądze od Rosjan i wysługują się im.

„W Europie działa piąta kolumna” – napisał na Twitterze Guy Verhofstadt. „Pacynki Putina, które chcą zniszczyć Europę i liberalną demokrację od środka: Le Pen, Wilders, Farage, Orban, Kaczyński, Salvini korzystają z pieniędzy Kremla i jego wywiadu. Tak jak przyjaciel Faragea Arron Banks, który współpracował z Rosjanami by doprowadzić do Brexitu.

Belgijskiemu europosłowi odpowiedział już Nigel Farage, który jego insynuacje nazwał bezpodstawnymi kłamstwami i zasugerował, by ten skasował swój Tweet.

W internecie jednak nic nie ginie. Kaczyński powinien ostro zareagować, pozwać paranoika do sądu i zażądać gigantycznego odszkodowania. Powinien to zrobić w porozumieniu ze wszystkimi oczernionymi przez niego politykami i doprowadzić do tego, by ta gnida, resztę życia spędziła w nędzy spłacając zasądzone odszkodowania.

Polskie władze powinny dokonać ekspertyzy prawnej, by rozstrzygnąć, czy mogą angażować się w spór i reprezentować zwykłego posła jakim jest Kaczyński. Tak czy owak należy ścigać gnoja do spodu.

Zobacz też: Objawy demencji czy freudowska pomyłka? Żenująca wpadka Timmermansa w Parlamencie Europejskim…

Europe has a fifth column in its ranks: Putin's cheerleaders who want to destroy Europe & liberal democracy from within: Le Pen, Wilders, Farage, Orbàn, Kaczynski, Salvini use Kremlin money & intel. Like Farage's friend Arron Banks, who colluded w/ Russians to deliver #Brexit

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) June 13, 2018