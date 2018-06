Palestyński ambasador w Iraku: „Żydzi to nie ludzie” i „Wzywamy Irackie wojska do oswobodzenia Palestyny” [VIDEO]

Palestyński ambasador w Iraku udzielił kontrowersyjnego wywiadu w irackiej telewizji. Miał podczas programu powiedzieć takie oto słowa: „Żydzi to nie ludzie”, a także zaprosił irackie wojska do zbrojnego „wyzwalania Palestyny” z pod okupacji żydowskiej.

Te niezwykle kontrowersyjne tezy zostały wygłoszone przez Ahmeda Aqla, palestyńskiego ambasadora Palestyny w Iraku. Jego tezy zostały przedstawione podczas niedawnego wywiadu z irackim kanale telewizyjnym Al-Rased i zostały przetłumaczone przez Middle East Media Research Institute (MEMRI).

Czytaj też: Brawo Trump! USA zablokowały wielką promocję aborcji i gender na szczycie G7

W swoich uwagach Aql skarżył się, że prezydent USA Trump uznał Jerozolimę „za stolicę narodu żydowskiego i tylko narodu żydowskiego”.

Zapytany, czy język Trumpa jest przemyślany, czy też nieporadny i agresywny, ambasador odpowiedział:

-„Tego żądają Żydzi. Próbują ustalić, że judaizm stanowi naród, co nie jest prawdą. Judaizm jest religią, podobnie jak islam czy chrześcijaństwo „.

„Żydzi nie są ludźmi” – powiedział Ahmeda Aqla.

Zapytany, co by się stało, gdyby Irakijskie Popularne Mobilizujące Jednostki zdecydowały się wyruszyć do „Palestyny”, aby ją wyzwolić, Aql odpowiedział, że cały Palestyńczyk powita ich z otwartymi rękoma.

-„Teoretycznie rzecz biorąc, Palestyńczycy szukają kogoś, kto pomoże im wyzwolić ich ziemię. Istnieje konsensus w tej sprawie. Ktokolwiek wyceluje broń na syjonistycznego wroga i wyzwoli Palestynę … Każdy będzie je wspierał, ponieważ ludzie szukają nowego Saladyna lub nowego Nabuchodonozora „– powiedział.

Palestinian Ambassador to Iraq Ahmed 'Aql: The Jews Are Not a People; Iraqi Militias Welcome to Liberate Palestine pic.twitter.com/wdgGJKY9RH — MEMRI (@MEMRIReports) June 14, 2018

Przeczytaj też: Ujawniamy! Polakożerca Verhofstadt za pieniądze Sorosa propaguje w Europie radykalny islam

Nczas.com/ israelnationalnews.com