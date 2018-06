Tak się robi politykę. Informację o podniesieniu wieku emerytalnego w Rosji podano podczas otwarcia MŚ

W Rosji ogłoszono informację o podwyższeniu emerytalnego wieku. To niepopularna decyzja, ale sprzedano ją w odpowiednim opakowaniu. Po prostu ogłoszono ją podczas inauguracji mistrzostw świata. Tak się robi politykę.

W dodatku w meczu otwierającym mistrzostwa Rosja pokonała Arabię Saudyjska 5:0, co dodatkowo musiało spowodować entuzjazm w całym kraju i odwrócenie uwagi od innych spraw.

Rząd Rosji zaproponował, by od 2019 roku rozpocząć stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego, który obecnie wynosi 60 lat dla mężczyzn i 55 lat dla kobiet. Dla mężczyzn próg ten ma rosnąć stopniowo do 65 lat w 2028 roku, dla kobiet – do 63 lat w 2034 roku.

Nie ulega wątpliwości, że w świetle faktu, kiedy przeciętna długość życia mężczyzn nie przekracza 65 lat, a wódka kosi ich równo i ponadto wzrasta liczba emerytów w stosunku do pracujących, decyzja o podwyższeniu wieku emerytalnego jest bezalternatywna.

