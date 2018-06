Socjaliści będą ubogacać Hiszpanię. Lewacki rząd chce zlikwidować płoty chroniące przed inwazją imigrantów [WIDEO]

Nowy, socjalistyczny rząd Hiszpanii che zalać swój kraj imigrantami. Nie tylko przyjęli statek z setkami z nich, którego nie chcieli wpuścić Włosi ale minister spraw wewnętrznych deklaruje likwidację płotów i barier grodzących hiszpańskie enklawy w Afryce Północnej.

Włoski rząd zamyka kraj przed najazdem imigrantów. Matteo Salvini, wicepremier i minister spraw wewnętrznych odmówił już trzem statkom z imigrantami prawa do wpłynięcia do włoskich portów. Pierwszy ze statków „Aquarius” z ponad 600 Afrykańczykami zgodziła się przyjąć Hiszpania.

Jak się okazuje nie jest to jednorazowy gest, ale początek polityki całkowitego otwarcia Hiszpanii na inwazję imigrantów.

Rząd Socjalistycznej Partii Robotników zamierza zlikwidować płoty i bariery chroniące Ceutę i Melilę – hiszpańskie enklawy w północnej Afryce. Fernando Grande-Marlaska minister spraw wewnętrznych powiedział w radio Onda Cero, że będzie to jeden z jego priorytetów..

– Zrobię wszystko by w Ceucie i Melili usunąć te płoty z ostrymi jak brzytwa drutami – powiedział minister. – To będzie jeden z moich priorytetów.

– To nie do zaakceptowania, by ludzie skakali przez płoty – tłumaczył. Grande-Marlaska uważa, że Hiszpania w jakiś sposób miałaby sprawić, by nie podchodzili pod granicę. Jak, tego jednak w swej światłości nie wyjaśnił.

Imigranci regularnie szturmują umocnienia i zabezpieczenia na granicy enklaw. Stamtąd chcą się przedostać na kontynent do Hiszpanii. Najazdy są przeprowadzane w sposób zorganizowany. Granice w różnych miejscach szturmują naraz setki, a czasami tysiące imigrantów. Używają broni i narzędzi do cięcia siatek i drutów zabezpieczających

W 2017 roku w Ceucie odnotowano o 71% więcej nielegalnych przekroczeń niż rok wcześniej.

